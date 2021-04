Bridgerton | Netflix rinnova la serie per le stagioni 3 e 4

Leggi su zon

(Di martedì 13 aprile 2021): laè statata per una terza e quarta stagione Non solo brutte notizie per i fan di: laè statata per una terza e quarta stagione. Se negli scorsi giorni la notizia dell’abbandono del Duca, interpretato da Regé-Jean Jean Page, ha sconvolto i telespettatori (o meglio, le telespettatrici), tutti gli altri protagonisti sono pronti a tornare sul piccolo schermo. Al momento non si conoscono le date del rilascio ma, quel che è certa, è la presenza di nuovi personaggi. Gli attori Shelly Conn e Calam Lynch andranno ad aggiungersi alle altre new entry, Charithra Chandran e Rupert Young, per l’attesa stagione 2. Attualmente in produzione e prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhimes, la seconda stagione, in linea con i romanzi di Julia ...