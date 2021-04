Bridgerton | Netflix annuncia le stagioni 3 e 4 della serie TV

(Di martedì 13 aprile 2021)ha ufficializzato il prolungamento di: la 3ª e la 4ª stagioneTV ci saranno. Arriva una splendida notizia per i fan diha ufficialmente prolungato laTV per le3 e 4. L’annuncio è arrivato quando la stagione 2 è ancora in cantiere: un chiaro segnale di come la piattaforma streaming punti molto sullaTV create da Shonda Rhimes, la cui prima stagione è stata un vero e proprio successo in tutto il mondo, dove è stata vista da milioni e milioni di spettatori.3 e 4: laTV è stata prolungataè tratta dalla saga letteraria di Julia Quinn che è composta da 8 romanzi, i piani di ...

annuncia la terza e la quarta stagione di, la prima serie targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes ), creata dal suo collaboratore di lunga data, Chris Van ...ha rinnovato '' per le stagioni 3 e 4 , ancor prima della fine delle riprese della stagione 2. D'altronde il boom della prima stagione, prodotta da Shonda Rhimes , è stato talmente ...Un successo annunciato, già dopo la prima puntata che ha debuttato il 25 dicembre 2020 su Netflix. Per Bridgerton, la serie in costume ambientata in una utopica età della reggenza inglese, non c'è due ...E’ già tempo per Netflix di annunciare la terza e la quarta stagione di Bridgerton, la prima serie targata Shondaland ...