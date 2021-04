«Bridgerton», la terza e quarta stagione sono già state annunciate (Di martedì 13 aprile 2021) Quelli a cui no piace, gli indecisi e i perplessi se ne facciano una ragione: non si libereranno di Bridgerton tanto in fretta. Anzi, nel caso della nuova produzione da guinness di Shonda Rhimes, Netflix non ha nemmeno aspettato l'esito degli ascolti della seconda stagione per dare via libera a ulteriori puntate. Per dirla tutta, non ha atteso nemmeno l'uscita di Bridgerton 2 per ufficializzare che ci saranno anche una stagione 3 e 4. L'adattamento tv fatto da Chris Van Dusen (Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice) e Betsy Beers sui libri di Julia Quinn ha trovato una tale approvazione nel pubblico della piattaforma in streaming, che la serie si è presto trasformata in fenomeno pop. Peccato, che nel frattempo abbia “perso” il personaggio che la rendeva tanto sexy e appetibile, il Duca di Hastings interpretato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Quelli a cui no piace, gli indecisi e i perplessi se ne facciano una ragione: non si libereranno ditanto in fretta. Anzi, nel caso della nuova produzione da guinness di Shonda Rhimes, Netflix non ha nemmeno aspettato l'esito degli ascolti della secondaper dare via libera a ulteriori puntate. Per dirla tutta, non ha atteso nemmeno l'uscita di2 per ufficializzare che ci saranno anche una3 e 4. L'adattamento tv fatto da Chris Van Dusen (Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice) e Betsy Beers sui libri di Julia Quinn ha trovato una tale approvazione nel pubblico della piattaforma in streaming, che la serie si è presto trasformata in fenomeno pop. Peccato, che nel frattempo abbia “perso” il personaggio che la rendeva tanto sexy e appetibile, il Duca di Hastings interpretato ...

