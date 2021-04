«Bridgerton 2»: ecco perché Regé-Jean Page ha detto di no (Di martedì 13 aprile 2021) Per qualcuno è un salto nel vuoto, per qualcun altro la scelta più assennata che potesse prendere. Di certo, rifiutando di prendere parte alla seconda stagione di Bridgerton, la serie di Shondaland che con i suoi 82 milioni di account raggiunti è diventata in breve tempo il titolo più visto di sempre su Netflix, è stato un bel rischio per Regé-Jean Page. Il ruolo del Duca di Hastings, con il suo fisico scolpito e il cucchiaino ormai diventato oggetto di migliaia di meme in Rete, lo ha fatto conoscere al grande pubblico e gli ha permesso non solo di gareggiare per i premi più importanti come i Golden Globe, ma anche di valutare offerte che prima non sarebbero mai state messe sul piatto. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Per qualcuno è un salto nel vuoto, per qualcun altro la scelta più assennata che potesse prendere. Di certo, rifiutando di prendere parte alla seconda stagione di Bridgerton, la serie di Shondaland che con i suoi 82 milioni di account raggiunti è diventata in breve tempo il titolo più visto di sempre su Netflix, è stato un bel rischio per Regé-Jean Page. Il ruolo del Duca di Hastings, con il suo fisico scolpito e il cucchiaino ormai diventato oggetto di migliaia di meme in Rete, lo ha fatto conoscere al grande pubblico e gli ha permesso non solo di gareggiare per i premi più importanti come i Golden Globe, ma anche di valutare offerte che prima non sarebbero mai state messe sul piatto.

