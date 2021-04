Borussia Dortmund-Manchester City, Terzic: “Noi ci crediamo, possiamo farcela” (Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic, alla vigilia contro il Manchester City valevole per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/2021, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Noi ci crediamo, c’è la convinzione di potercela fare, ma questo non basterà per passare il turno. Abbiamo dimostrato di poter resistere alle migliori squadre d’Europa, domani ci attende un compito molto difficile, ma giocando con determinazione affrontando il City con l’atteggiamento giusto e con coraggio, siamo in grado di farcela. Anche senza far gol Erling è stato un fattore estremamente importante per noi nelle ultime partite. Come squadra, ovviamente speriamo che torni al gol presto, ma il suo contributo lo dà sempre e lo darà comunque. Gli avversari lo ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico delEdin, alla vigilia contro ilvalevole per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/2021, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Noi ci, c’è la convinzione di potercela fare, ma questo non basterà per passare il turno. Abbiamo dimostrato di poter resistere alle migliori squadre d’Europa, domani ci attende un compito molto difficile, ma giocando con determinazione affrontando ilcon l’atteggiamento giusto e con coraggio, siamo in grado di. Anche senza far gol Erling è stato un fattore estremamente importante per noi nelle ultime partite. Come squadra, ovviamente speriamo che torni al gol presto, ma il suo contributo lo dà sempre e lo darà comunque. Gli avversari lo ...

