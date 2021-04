Borsa: Europa rallenta con stretta su Covid, Milano +0,18% (Di martedì 13 aprile 2021) Peggiorano ulteriormente le principali borse europee con la stretta sulle restrizioni anti - Covid decisa dal Governo di Berlino. Milano riduce il rialzo allo 0,2%, Francoforte e Parigi allo 0,15%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Peggiorano ulteriormente le principali borse europee con lasulle restrizioni anti -decisa dal Governo di Berlino.riduce il rialzo allo 0,2%, Francoforte e Parigi allo 0,15%, ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa rallenta con stretta su Covid, Milano +0,18%: Futures Usa in calo, attesa per report Opec e scorte di… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa resiste a calo indici Zew, Milano +0,55% - ForexOnlineMeIt : Borsa: blitz DiaSorin (+9,6%) tiene a galla Milano, con +0,1% e' la migliore in Europa - fisco24_info : Borsa: Europa resiste a calo indici Zew, Milano +0,55%: Spread supera quota 105 punti, futures Usa contrastati, sal… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa prosegue debole, Milano accelera -