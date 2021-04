Borderlands il film aggiunge al cast l' attrice Janina Gavankar che vestirà i panni del Comandante Knoxx

(Di martedì 13 aprile 2021) Ildiràal. L'interpreterà il, un nuovo personaggio creato per il. Ilsarà introdotto nelma sarà imparentato con un personaggio esistente nei giochi, il generale, la star del DLC The Secret Armory of Generaldel primo. Secondo Randy Pitchford, ilè la figlia del generale e un membro dell'esercito privato dell'Atlas, Crimson Lance. Non sono emersi ulteriori dettagli sul ruolo diin ...

