Bonucci esulta per il ritorno in campo | «Di nuovo qui»

(Di martedì 13 aprile 2021)torna indopo la guarigione dal Covid: primo allenamento con la squadra in vista dell’Atalanta. FOTO Pirlo ritrova anche Leonardo. Il difensore della Juventus è guarito dal Covid ed oggi è tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti alla Continassa. Su Twitter, il leader bianconero gioisce per ilin: «Diqui».torna così a disposizione in vista dello scontro Champions con l’Atalanta, in programma domenica alle ore 15. Here I am, again. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/GAx2jPnMNl — Leonardo(@leo19) April 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bonucci torna in campo dopo la guarigione dal Covid: primo allenamento con la squadra in vista dell'Atalanta. FOTO Pirlo ritrova anche Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è guarito dal Covid ed oggi è tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti alla Continassa.