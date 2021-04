Bologna | oggi gli esami per De Silvestri | verso il forfait contro lo Spezia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Giornata di riposo per ilma comunque cruciale per Sinisa Mihajlovic in vista dell’impegnoloGiornata di riposo per ilma comunque cruciale per Sinisa Mihajlovic in vista dell’impegnolo. Lorenzo De, uscito per infortuniola Roma,sosterrà glistrumentali che stabiliranno l’esatta entità del guaio muscolare accusato alla coscia sinistra ma secondo Corriere dello Sport è più che probabile che il terzino domenica pomeriggio non ci sarà. L'articolo proviene da Calcio News 24.