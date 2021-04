Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di martedì 13 aprile

(Di martedì 13 aprile 2021) Reso noto ildell’emergenza coronavirus in, una delle regioni più colpite dall’emergenza.13all’insegna del monitoraggio dei dati per tenere d’occhio l’andamento della situazione epidemiologica. Di seguito ecco i numeri più importanti. Nel dettaglio, si registrano 883 nuovi, 42, 12.977 tamponi molecolari, 1.969, 269 (-17) ricoverati in terapia intensiva, 1.534 (-34) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 30.559 gli attualmente positivi. SportFace.

