Bollettino Coronavirus, tamponi positivi all'11%. Sette le nuove vittime in Campania (Di martedì 13 aprile 2021) Vaccini, Johnson & Johnson ritarderà in Campania: sospeso negli Usa dopo casi di trombosi 13 aprile 2021 Nuovo Bollettino sull'emergenza Covid - 19 dall'Unità di Crisi della Regione Campania. I dati ... Leggi su napolitoday (Di martedì 13 aprile 2021) Vaccini, Johnson & Johnson ritarderà in: sospeso negli Usa dopo casi di trombosi 13 aprile 2021 Nuovosull'emergenza Covid - 19 dall'Unità di Crisi della Regione. I dati ...

Advertising

SkyTG24 : I dati aggiornati del ministero della Salute: - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 13.447 nuovi contagi, 476 decessi. Indice di positività al 4,4… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - statodelsud : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 aprile: 13.447 nuovi casi, i morti sono 476 - Pino__Merola : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 aprile: 13.447 nuovi casi, i morti sono 476 -