Bollettino Coronavirus di Martedì 13 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 4 | 40%

(Di martedì 13 aprile 2021) In data 13l’incremento nazionale dei casi è +0,35% (ieri +0,25%) con 3.793.033 contagiati totali, 3.158.725 dimissioni/guarigioni (+18.160) e 115.088 deceduti (+476); 519.220 infezioni in corso (-5.197). Ricoverati con sintomi -377 (26.952); terapie intensive -67 (3.526) con 242 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 304.990totali (ieri 190.635) di cui 152.646 molecolari (ieri 92.873) e 152.344 test rapidi (ieri 97.762) con 86.678 casi testati (ieri 50.091); 13.447(target 4.311);totali 4,40% (ieri 5,18% – target 2%);/casi testati 15,51% (ieri 19,54% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.975; Campania 1.627; Sicilia 1.384; Puglia 1.191; Lazio 1.164; Piemonte ...

LOMBARDIA,13 APRILE/ 94 morti, 1975 casi, - 24 ter. intensive L'Italia, con Aifa, come l'Ema europea, guardano alle prossime decisioni della Fda negli States anche se il ...ROMA " Sono 476 le vittime perregistrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri le vittime erano state 358. Con ... È quanto riporta ilquotidiano sul Covid emesso da ...Un gruppo di coordinamento sta preparando un documento da presentare al Governo per inserire il numero di dosi nello studio sul rischio epidemiologico. Oggi 13.447 nuovi casi, tasso di positività al 4 ...Nelle ultime 24 ore si registrano 13.447 nuovi casi con 476 morti. In Toscana sono 934 i nuovi positivi, mentre in Emilia-Romagna 785. In Lombardia l'aumento maggiore di contagi (+1.975). In Veneto 88 ...