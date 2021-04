Bollettino, 476 morti e impennata di ingressi in intensiva. Vaccino, pessime notizie: le cifre della frenata (Di martedì 13 aprile 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere instabile, anche se da lunedì tutte le Regioni sono scese in zona arancione, fatta eccezione per Campania, Puglia e Valle d'Aosta che sono rimaste in rosso (e sono state raggiunte pure dalla Sardegna, che soltanto tre settimane fa si trovava in zona bianca). Il Bollettino di oggi, martedì 13 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà il conto di 13.447 contagiati, 18.160 guariti e 476 morti su 304.990 tamponi analizzati, con tasso di positività al 4,4 per cento (-0,7). La pressione sul sistema sanitario nazionale rimane alta, nonostante un trend in leggera discesa: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -377 (26.952 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -67 (3.526) con 242 nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere instabile, anche se da lunedì tutte le Regioni sono scese in zona arancione, fatta eccezione per Campania, Puglia e Valle d'Aosta che sono rimaste in rosso (e sono state raggiunte pure dalla Sardegna, che soltanto tre settimane fa si trovava in zona bianca). Ildi oggi, martedì 13 aprile, rilasciato dal ministeroSalute dà il conto di 13.447 contagiati, 18.160 guariti e 476su 304.990 tamponi analizzati, con tasso di positività al 4,4 per cento (-0,7). La pressione sul sistema sanitario nazionale rimane alta, nonostante un trend in leggera discesa: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -377 (26.952 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapiaè -67 (3.526) con 242 nuovi ...

