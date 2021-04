Bloccata negli Stati Uniti la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno sospeso da oggi la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control and Prevention hanno infatti suggerito una pausa nella vaccinazione con il siero monodose di Johnson & Johnson al fine di poter esaminare con cura alcuni recenti casi di coaguli del sangue. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno sospeso da oggi la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control and Prevention hanno infatti suggerito una pausa nella vaccinazione con il siero monodose di Johnson & Johnson al fine di poter esaminare con cura alcuni recenti casi di coaguli del sangue.

Advertising

puparulepatan : Volevo fare un post simile. Ieri il governatore Bardi ha detto più o meno questo 'So arrivati i vaccini correte pri… - SOFVTJJK : sono rimasta bloccata a guardarlo negli occhi, finiscila di guardare dritto nella fotocamera dai - mrndshit : pero' non voglio nemmeno stare bloccata qua negli states senza documenti per chissa' quanto tempo idk io vorrei via… - armenia_carmelo : @Debora98398253 @SignorErnesto @AleGrowth Quei grafici non dicono che non é morto nessuno di/per COVID ma che le mo… - MarySpes : RT @AdolfoTasinato: @Agenzia_Ansa Infatti la Sanità pubblica negli ultimi 20 anni è stata dimezzata. Stanno morendo migliaia di persone in… -