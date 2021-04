Bipolarismo Usa-Cina o concerto delle potenze? Da leggere l’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) La politica internazionale vive anche di idee. Con “Il nuovo”, pubblicato su Foreign Affairs in marzo, Richard Haass e Charles Kupchan gettano un sasso nello stagno del dibattito sul contenimento della. Nel momento in cui quasi nessuno, in America o in Europa, ne fa una questione di “se” ma solo di “quanto”, gli autori propongono un’alternativa che non elimina la rivalità ma la gestisce: il. Modellato su quello metternichiano del Congresso di Vienna del 1815, che assicurò quarant’anni di pace all’Europa, con un nuovo cast globale: “, Unione Europea, India, Giappone, Russia e Stati Uniti”. Progetto irrealizzabile forse se preso alla lettera – gli autori probabilmente se ne rendono conto – ma traccia ...