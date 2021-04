Bimbo di 2 anni ucciso di botte a Milano | frasi agghiaccianti del padre | “Io l’ho picchiato piano”

(Di martedì 13 aprile 2021) Nelle scorse ore si è sentita la deposizione di Alija Hrustic, 26enne sotto processo per l’accusa di averil figlio Mehmed, di appena due. I fatti risalgono a maggio del 2019, quando Alija fu arrestato dopo un tentativo di fuga assieme alle figlie. Le parole pronunciate in aula, dove l’uomo ha provato ad incolpare la moglie e madre del bambino, sonodi 2morto a: la cronaca del 2019 Pochi mesi dopo l’omicidio di Cardito, l’Italia del 2019 ha conosciuto un altro efferato caso di cronaca in cui la vittima era indifesa e innocente. Nella notte tra il 21 e 22 maggio, i soccorsi sono stati richiamati in una casa di via Ricciarelli, a. Qui, è stato trovato il corpo senza vita e martoriato di un bambino di 2 ...

Advertising

matteosalvinimi : Io difendo il diritto di un bimbo ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo o ad essere adottato se ci sono u… - Adnkronos : Dramma in #Usa, a tre anni spara al fratellino neonato. - marisavillani : RT @ImolaOggi: Figlio di due anni torturato e ucciso a Milano, il padre: “maledico le canne che ho assunto” - flydownbaby_ : siii ne hanno entrambi due il più grande ha un bimbo di 6 mesi e una bimba di 6 anni e l’altro mio fratello uguale… - PERLOUIS2 : RT @osnapitzkevin: Ieri sera mi sono chiesta quanti anni potesse avere il bimbo nell‘etichetta della bottiglia I vote #Louies for #BestFan… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Ma non è questo gesto atletico a renderla celebre quanto il fatto che da treè la moglie di Ronaldo, attaccante dell'Inter. Hanno già un, Ronald. Nata a Sao Paolo il 18 giugno 1979 Milene ...Accolto in municipio, a Calvizzano, il piccolo Pietro Gala, ildi 7affetto da disturbi dello spettro autistico sottoposto nelle scorse settimane a un delicato intervento chirurgico in Georgia. Ilè stato ricevuto dai rappresentanti istituzionali ...Le parole pronunciate in aula, dove l’uomo ha provato ad incolpare la moglie e madre del bambino, sono agghiaccianti. Bimbo di 2 anni morto a Milano: la cronaca del 2019 Pochi mesi dopo l’omicidio di ...Allerta in Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a Les Poulières (Vosgi). Il dispositivo di allerta per i rapimenti, con la diramazione di ...