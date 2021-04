Billie Jean King Cup 2021: la Romania senza Halep e con nessuna Top-100. L’Italia ora può puntare alla vittoria (Di martedì 13 aprile 2021) Venerdì e sabato L’Italia si giocherà l’accesso alle qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup del 2022, la coppa che una volta era nominata Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che vede la squadra azzurra partire con i favori del pronostico dopo le assenze che hanno colpito la selezione rumena. Simona Halep e Patricia Maria Tig hanno deciso di non giocare il playoff contro L’Italia. Soprattutto la non presenza della numero tre del mondo cambia completamente il pronostico della vigilia. La capitana giocatrice Monica Niculescu, infatti, avrà a disposizione solamente giocatrici oltre la centesima posizione della classifica mondiale. La Romania non potrà contare oltre su ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Venerdì e sabatosi giocherà l’accesso alle qualificazioni per le finali dellaCup del 2022, la coppa che una volta era nominata Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà lain una sfida che vede la squadra azzurra partire con i favori del pronostico dopo le assenze che hanno colpito la selezione rumena. Simonae Patricia Maria Tig hanno deciso di non giocare il playoff contro. Soprattutto la non predella numero tre del mondo cambia completamente il pronostico della vigilia. La capitana giocatrice Monica Niculescu, infatti, avrà a disposizione solamente giocatrici oltre la centesima posizione della classifica mondiale. Lanon potrà contare oltre su ...

