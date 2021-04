Benevento, una chimera l’unità del centrodestra: Fdi si prepara alla sfida per Paolucci sindaco (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSempre più lontana l’unità del centrodestra. La riunione dell’hotel Traiano di ieri sera si è conclusa con un nuovo rinvio: sette giorni ancora per trovare una sintesi e le ragioni per stare insieme. E in effetti è il tempo – considerato che si vota a ottobre – l’unico elemento che oggi tiene in vita la speranza di un accordo. La politica, invece, viaggia in tutt’altra direzione e lascia immaginare un epilogo diverso. Emblematico, in tal senso, il ragionamento che avrebbe esplicitato Domenico Matera, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, nel confronto preliminare tenutosi nel pomeriggio di ieri, prima ancora dell’appuntamento ufficiale delle 19. La guida dei meloniani, in sintesi, avrebbe chiarito che Fdi il candidato sindaco ce l’ha già: Federico Paolucci. Di più: sarebbe pure in fase ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSempre più lontanadel. La riunione dell’hotel Traiano di ieri sera si è conclusa con un nuovo rinvio: sette giorni ancora per trovare una sintesi e le ragioni per stare insieme. E in effetti è il tempo – considerato che si vota a ottobre – l’unico elemento che oggi tiene in vita la speranza di un accordo. La politica, invece, viaggia in tutt’altra direzione e lascia immaginare un epilogo diverso. Emblematico, in tal senso, il ragionamento che avrebbe esplicitato Domenico Matera, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, nel confronto preliminare tenutosi nel pomeriggio di ieri, prima ancora dell’appuntamento ufficiale delle 19. La guida dei meloniani, in sintesi, avrebbe chiarito che Fdi il candidatoce l’ha già: Federico. Di più: sarebbe pure in fase ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, una chimera l'unità del #Centrodestra: Fdi si prepara alla sfida per Paolucci sindaco **… - ottopagine : Al Vigorito poche gioie, è solo una questione di porte chiuse? #Benevento - TuttoFanta : Il #Benevento di Pippo #Inzaghi ha vinto una sola partita negli ultimi 4 mesi e segna con il contagocce.… - _sbullo_ : @Max_Mogavero Ormai bisogna solo tifare le avversarie del cagliari. Il Benevento nel girone di ritorno ha una media… - FabrizioRonci : @CellesiLuca @EdoardoMecca1 I pareggi con il Torino e fuori casa col Verona per me ci possono stare; oltre alle par… -