Belotti, l’Italia lo snobba e la Francia prova a “rubarselo” (Di martedì 13 aprile 2021) Andrea Belotti lascerà l’Italia? In questi giorni ci sarebbe stato il sondaggio di un club francese per portarlo in Ligue 1. Da anni il nome di Andrea Belotti è stato accostato a diverse squadre che nel tempo hanno provato anche ad avvicinare il giocatore, in primis approcciando con Urbano Cairo. Il presidente del Torino è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 aprile 2021) Andrealascerà? In questi giorni ci sarebbe stato il sondaggio di un club francese per portarlo in Ligue 1. Da anni il nome di Andreaè stato accostato a diverse squadre che nel tempo hannoto anche ad avvicinare il giocatore, in primis approcciando con Urbano Cairo. Il presidente del Torino è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

diegocecati : RT @it_inter: Tra le squadre pretendenti di #Belotti in Italia c'è anche l'Inter Tuttosport - it_inter : Tra le squadre pretendenti di #Belotti in Italia c'è anche l'Inter Tuttosport - Fantacalcio : Torino, Belotti ritrova il gol: 'Sono felice, importante vincere' - Rodo97ASROMA : @gel_samuel -Non verrà convocato all'europeo per Kean e Immobile -L'italia uscirà ai gironi con 0 gol delle sue pun… - LAROMA24 : ??'Nell'ultimo periodo la #ASRoma ha dato la sensazione di non credere più in quello che faceva' ???'L'#Ajax sta megl… -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti l’Italia Belotti ancora non rinnova col Torino: il Napoli è tra le pretendenti IlNapolista