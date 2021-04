Bayern, senza semifinale Flick straccerà il contratto come il Trap unico nella storia del club a non rispettarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Il Bayern Monaco oggi sa di dover fare l'impresa a Parisi per eliminare il Psg passato in Germania, nel match di andata dei quarti di Champions League, con il punteggio di 3-2. Ultimamente a Monaco non è tutto rose e fuori tra il tecnico Hansi Flick e il Ds Hasan Salihamidzic. Le parole del tecnico prima della sfida con l'Union non sono ancora molto concilianti e l'addio di Boateng, confermato nonostante fosse già nell'aria e noto a tutti da mesi, non li ha uniti. Al Bayern l'allenatore è e rimane solo un impiegato, anche se vince sei titoli in un anno solare come Flick.Flick come Trap - Il contratto di Flick scade nel 2023 e se dovesse andare via a fine stagione eguaglierebbe l'italiano Giovanni ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) IlMonaco oggi sa di dover fare l'impresa a Parisi per eliminare il Psg passato in Germania, nel match di andata dei quarti di Champions League, con il punteggio di 3-2. Ultimamente a Monaco non è tutto rose e fuori tra il tecnico Hansie il Ds Hasan Salihamidzic. Le parole del tecnico prima della sfida con l'Union non sono ancora molto concilianti e l'addio di Boateng, confermato nonostante fosse già nell'aria e noto a tutti da mesi, non li ha uniti. All'allenatore è e rimane solo un impiegato, anche se vince sei titoli in un anno solare- Ildiscade nel 2023 e se dovesse andare via a fine stagione eguaglierebbe l'italiano Giovanni ...

