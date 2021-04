Basket, EuroCup 2021: la Virtus Bologna contro Kazan per un posto in finale e in Eurolega (Di martedì 13 aprile 2021) Scende in campo domani la Virtus Segafredo Bologna nel terzo match di semifinale di EuroCup 2021 contro l’Unics Kazan in quello che, dunque, è diventato un match da dentro o fuori. Una vittoria a testa sino a ora per le due squadre, entrambe di 4 punti, a dimostrazione del grande equilibrio che ci aspetta anche domani sera. In palio c’è l’accesso alla finale di EuroCup, torneo che le italiane non hanno mai vinto nella loro storia, ma in palio c’è anche l’Eurolega dell’anno prossimo. La vittoria dello Zenit San Pietroburgo contro il Panathinaikos ieri sera ha qualificato i russi per i quarti di finale di Eurolega, eliminando in extremis il Valencia. E il mancato accesso ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Scende in campo domani laSegafredonel terzo match di semidil’Unicsin quello che, dunque, è diventato un match da dentro o fuori. Una vittoria a testa sino a ora per le due squadre, entrambe di 4 punti, a dimostrazione del grande equilibrio che ci aspetta anche domani sera. In palio c’è l’accesso alladi, torneo che le italiane non hanno mai vinto nella loro storia, ma in palio c’è anche l’dell’anno prossimo. La vittoria dello Zenit San Pietroburgoil Panathinaikos ieri sera ha qualificato i russi per i quarti didi, eliminando in extremis il Valencia. E il mancato accesso ...

