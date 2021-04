Bankitalia boccia il blocco dei licenziamenti | “Rallenta la ripartenza”

(Di martedì 13 aprile 2021) Probabilmentesi aspettava altro dal suo ex presidente Mario Draghi. Ma ora che riveste i panni di premier, Draghi ha stilato un dl Sostegni che ha fatto storcere il naso (è un eufemismo) a Palazzo Koch. Un punto più di ogni altro: ildeie Corte dei Conti hanno sottolineato che un’eventuale proroga delpuò solo danneggiare aziende edel Paese. Una ipotesi – come riporta Adnkronos – che i sindacati continuano ad avversare in nome di una necessaria pace sociale tanto più in un momento di pandemia che crea incertezza”.”Ildeiè un’eccezione nel contesto europeo”, puntualizza perentoria. “Rappresenta una forma temporanea di tutela dei ...

Dura anche Bankitalia: «Penalizzati i contribuenti onesti». Pd e Leu: «Il decreto è da modificare, i 5s non lo votino» ...Banca d'Italia ma anche Corte dei Conti avvisano anche del rischio che il protrarsi del blocco dei licenziamenti rallenti il processo di "ristrutturazione" delle imprese, cui peraltro gli aiuti sono s ...