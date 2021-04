Bagni: “Senza infortuni e Covid-19, il Napoli primo competitor dell’Inter” (Di martedì 13 aprile 2021) Bagni: il Napoli ha maggiori chance di entrare tra le prime quattro. Ritengo che il suo organico sia inferiore soltanto a quello dell’Inter Salvatore Bagni, ex calcoatire del Napoli e della Nazionale italiana, al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha commentato la corsa Champions League ed il momento del Napoli. Queste le sue parole: “Io limiterei il tutto a un solo posto, perché non riesco a immaginare una Juventus fuori dall’Europa dei grandi. Resta sempre una grande squadra. Vedrete, arriverà tra le prime tre. -afferma convinto Bagni – Sul piano dell’organizzazione e del gioco, invece, l’Atalanta continua a sorprendere, non mi dà mai l’impressione che possa perdere. Però, in assoluto, è il Napoli che ha maggiori chance di entrare tra le ... Leggi su retecalcio (Di martedì 13 aprile 2021): ilha maggiori chance di entrare tra le prime quattro. Ritengo che il suo organico sia inferiore soltanto a quelloSalvatore, ex calcoatire dele della Nazionale italiana, al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha commentato la corsa Champions League ed il momento del. Queste le sue parole: “Io limiterei il tutto a un solo posto, perché non riesco a immaginare una Juventus fuori dall’Europa dei grandi. Resta sempre una grande squadra. Vedrete, arriverà tra le prime tre. -afferma convinto– Sul piano dell’organizzazione e del gioco, invece, l’Atalanta continua a sorprendere, non mi dà mai l’impressione che possa perdere. Però, in assoluto, è ilche ha maggiori chance di entrare tra le ...

