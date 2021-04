Avviati i lavori in viale Magna Grecia | Melucci | «Stiamo tenendo fede agli impegni»

(Di martedì 13 aprile 2021) Partiti idi riqualificazione degli ultimi 500 metri di, tra via Galera Montefusco e via Pisa.Il sindaco Rinaldoquesta mattina ha effettuato un sopralluogo al cantiere appena insediato, all’altezza di via Alto Adige dove sarà realizzata la prima delle tre rotatorie previste. Si tratta di una complessiva riqualificazione che si armonizzerà con gli interventi già effettuati lungo il resto dell’arteria, un intervento che ammonta a circa 1 milione di euro.«persi con i cittadini nel 2017 – le parole del primo cittadino –, la città sta cambiando mese dopo mese, con interventi che si innestano nel piano di transizione “Ecosistema Taranto”. Contiamo di ...

