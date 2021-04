Aversa | sindaco Golia a Teleclubitalia | “A breve nuovo punto vaccinale” poi replica alla minoranza

(Di martedì 13 aprile 2021) “Lache soffia sul fuoco non ha la dimensione di ciò che sta accadendo, non riesce a capire cosa sta accadendonostra società. Noi abbiamo chiuso tante attività che non rispettavano le norme, ma non possiamo avere un poliziotto per cittadino”. Sono le parole deldi, Alfonso, nel corso di L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

larampait : #Aversa. #Orabona scrive al sindaco #Golia: 'Politica di interventi per gli #anziani' - larampait : #Aversa. Gestione #parcheggi, sindaco #Golia abbandona seduta commissione: ira di #Oliva - TeleradioNews : Aversa. Covid-19: attivato centro per vaccinazioni nel ‘Palajacazzi’: entusiasta il sindaco Golia -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa sindaco

Teleclubitalia

...disposto il trasferimento del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati didove è ... Per il giorno dei funerali, che non sono ancora stati fissati, ilJosi Gerardo Della Ragione ......Santa Croce a Casapesenna e 12 nel Santuario Mia Madonna e Mia Salvezza a San Cipriano di. ... Decisione che è stata confermata anche daldi Casapesenna, Marcello De Rosa: "Abbiamo ...Durante l’operazione “Oro Rosso” disposta ieri, lunedì 12 aprile, su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, ed attuata d ...Focolaio da nuovo Coronavirus tra le suore di Casapesenna e San Cipriano di Aversa, comuni della provincia di Caserta ... dove ora sono in isolamento in seguito all’accertata positività. Il sindaco di ...