Austria, si dimette Ministro Sanità: "sono esaurito" (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Getta la spugna il Ministro alla Sanità Austriaco Rudolf Anschober. In una breve dichiarazione il verde, che nelle scorse settimane aveva avuto due colassi, ha motivato il passo indietro con uno stato di esaurimento causato dal sovraccarico di lavoro durante la pandemia. "Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l'Austria necessita di un Ministro alla salute al 100% in forma", ha detto il 60enne. "Non voglio autodistruggermi", ha aggiunto. Fino a lunedì, quando giurerà il successore, sarà iil vice cancelliere e collega di partito Werner Kogler a guidare il dicastero. (Foto: Mikekilo74)

