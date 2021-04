Atalanta, Gasperini rischia venti giorni di squalifica dal Tribunale anti doping (Di martedì 13 aprile 2021) Bergamo, 13 aprile 2021 - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini , rischia venti giorni di squalifica dal Tribunale nazionale antidoping per una vicenda disciplinare che verrà chiarita in ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 aprile 2021) Bergamo, 13 aprile 2021 - Il tecnico dell', Gian Pierodidalnazionaleper una vicenda disciplinare che verrà chiarita in ...

Advertising

DiMarzio : Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - ZZiliani : #Gasperini in odore di 20 giorni di squalifica per un litigio con un ispettore antidoping, #Romero squalificato,… - CorSport : #Gasperini, insulti a ispettore antidoping: chiesti 20 giorni di stop - lucadif79 : RT @sportface2016: +++#Gasperini insulta un ispettore durante un controllo antidoping a sorpresa: il procuratore richiede 20 giorni di squa… - atalantagese : RT @sportface2016: +++#Gasperini insulta un ispettore durante un controllo antidoping a sorpresa: il procuratore richiede 20 giorni di squa… -