Atalanta, Gasperini rischia la finale di Coppa Italia: l’antidoping chiede la squalifica (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero Gasperini è finito nel mirino dell’antidoping dopo aver insultato un ispettore durante un controllo. L’allenatore dell’Atalanta rischia la finale di Coppa Italia contro la Juventus Gian Piero Gasperini rischia 20 giorni di squalifica per aver «insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi». Con questa violazione dell’art.3 comma 3 del codice, il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani ha deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica l’allenatore dell’Atalanta. Gaperini sarà giudicato dal ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Pieroè finito nel mirino deldopo aver insultato un ispettore durante un controllo. L’allenatore dell’ladicontro la Juventus Gian Piero20 giorni diper aver «insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi». Con questa violazione dell’art.3 comma 3 del codice, il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani ha deferito con richiesta di 20 giorni dil’allenatore dell’. Gaperini sarà giudicato dal ...

rtl1025 : ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con que… - ZZiliani : #Gasperini in odore di 20 giorni di squalifica per un litigio con un ispettore antidoping, #Romero squalificato,… - LDeSantis2 : #antidoping a sorpresa in casa #Atalanta qui l' ispettore intento a far fare i test prima dell' arrivo di… - aleJj__ : RT @sportface2016: +++#Gasperini insulta un ispettore durante un controllo antidoping a sorpresa: il procuratore richiede 20 giorni di squa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Finale di Coppa Italia a rischio per Gasperini, il motivo -