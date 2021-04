Atalanta | Gasperini che combini! Potrebbe saltare la Juventus in campionato e finale di coppa

(Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico dell'spesso perde le staffe. E' capitato anche indi essere stato cacciato dal campo dall'arbitro ma stavolta, secondo i fatti riportati dall'Ansa, il 'misfatto' è accaduto a Zingonia sede di allenamento della Dea. L'agenzia Ansa riporta che il tecnico dell'ha "insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi". Con questa motivazione (violazione dell'art.3 comma 3 del codice), il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani, apprende l'agenzia da ambienti calcistici. Deferimento con richiesta di 20 giorni di squalifica per il tecnico dell', Gian Piero. L'allenatore sarà ...

Il fatto L'episodio contestato al ctsi è verificato lo scorso 7 febbraio scorso, quando all'allenamento dell'si è presentato un ispettore di Nado Italia, per un controllo ...Pierfilippo Laviani , procuratore antidoping, ha deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica il tecnico dell', Gian Piero. L'allenatore sarà giudicato dal tribunale nazionale antidoping il 10 maggio prossimo.