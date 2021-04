Atalanta, Gasperini a rischio squalifica: chi ha insultato (Di martedì 13 aprile 2021) Atalanta, Gasperini a rischio squalifica per insulti all’ispettore antidoping. L’episodio è avvenuto durante un controllo a sorpresa Un controllo antidoping a sorpresa a Zingonia, sede degli allenamenti dell’Atalanta, avrebbe irritato Gasperini. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il tecnico bergamasco avrebbe insultato l’ispettore antidoping al punto da rischiare, ora, una squalifica. Il fatto sarebbe accaduto il 7 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021)per insulti all’ispettore antidoping. L’episodio è avvenuto durante un controllo a sorpresa Un controllo antidoping a sorpresa a Zingonia, sede degli allenamenti dell’, avrebbe irritato. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il tecnico bergamasco avrebbel’ispettore antidoping al punto da rischiare, ora, una. Il fatto sarebbe accaduto il 7 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

DiMarzio : Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - rtl1025 : ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con que… - ZZiliani : #Gasperini in odore di 20 giorni di squalifica per un litigio con un ispettore antidoping, #Romero squalificato,… - zazoomblog : Atalanta Gasperini a rischio squalifica: chi ha insultato - #Atalanta #Gasperini #rischio - BaccalaroSimone : RT @MarcoKappa11: #Gasperini 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, inter… -