Atalanta | così Gasperini rischia di rovinarsi il finale di stagione

L'allenatore dell'Atalanta Gasperini rischia 20 giorni di squalifica, comparirà davanti al tribunale nazionale antidoping il 10 maggio Gian Piero Gasperini potrebbe saltare il finale di stagione della sua Atalanta. Il tecnico rischia una sanzione di 20 giorni di squalifica a causa di ciò che è avvenuto durante un controllo antidoping a sorpresa.

