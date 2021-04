Atalanta, chiesta una squalifica per Gasperini: finale di Coppa Italia a rischio (Di martedì 13 aprile 2021) Il procure antidoping Pierflippo Laviani ha chiesto una squalifica di venti giorni per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Gian Piero Gasperini è al centro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 13 aprile 2021) Il procure antidoping Pierflippo Laviani ha chiesto unadi venti giorni per il tecnico dell’Gian Piero. Gian Pieroè al centro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - LN7373 : RT @DiMarzio: Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - LeonardoM1900 : RT @DiMarzio: Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - DeeP_InSiDe89 : RT @DiMarzio: Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - S_K_MOORE : RT @DiMarzio: Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini -