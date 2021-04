AstraZeneca e seconda dose, test con altri vaccini (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - test con altri vaccini dopo prima dose con AstraZeneca. La sperimentazione partirà all'Inmi Spallanzani di Roma. L'annuncio oggi all'Istituto nazionale delle malattie infettive, da parte del direttore sanitario Francesco Vaia e dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Saranno 600 i volontari che, dopo la prima dose con AstraZeneca, avranno la seconda con Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di Sputnik. La sperimentazione dopo l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. La sperimentazione fa parte di un accordo firmato questa mattina da Spallanzani, Regione Lazio, Istituto Gamaleya di Mosca e Fondo sovrano russo d'investimento. "Questo accordo darà il via alle sperimentazioni - spiega Vaia - e ci saranno due ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) -condopo primacon. La sperimentazione partirà all'Inmi Spallanzani di Roma. L'annuncio oggi all'Istituto nazionale delle malattie infettive, da parte del direttore sanitario Francesco Vaia e dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Saranno 600 i volontari che, dopo la primacon, avranno lacon Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di Sputnik. La sperimentazione dopo l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. La sperimentazione fa parte di un accordo firmato questa mattina da Spallanzani, Regione Lazio, Istituto Gamaleya di Mosca e Fondo sovrano russo d'investimento. "Questo accordo darà il via alle sperimentazioni - spiega Vaia - e ci saranno due ...

