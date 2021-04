Assassin' s Creed Valhalla ci catapulta in Irlanda con il nuovo DLC L' Ira dei Druidi | ecco tutti i dettagli

(Di martedì 13 aprile 2021) Il primo DLC di'sche si chiama L'Ira dei, verrà lanciato questo mese ed ora Ubisoft ha pubblicato una serie disu cosa dovremo aspettarci da questocontenuto. L'associate narrative director Hugo Sahuquet ha condiviso alcune informazioni sul periodo storico in cui si svolge questo DLC: "Al momento dell'espansione, siamo a circa ottant'anni dalla prima incursione vichinga ine 40 anni dal loro primo insediamento a Dublino", spiega Sahuquet. "Le ragioni non sono ancora chiare, ma a differenza dell'Inghilterra, i vichinghi si sono fusi più rapidamente con la cultura irlandese. Al momento dell'espansione, stava emergendo una nuova generazione: i norvegesi-gaelici, nati da matrimoni tra norvegesi e gaelici. Questi ...

Il finale di'sValhalla , ha aperto indubbiamente nuove prospettive per il continuo della saga degli Assassini di Ubisoft. Nonostante i ritmi un po' lenti del gioco, la conclusione dell'avventura ...Per molti giocatori il particolare epilogo di'sValhalla è molto ben sviluppato, soprattutto perché lascerebbe campo aperto per il futuro della serie. Durante un'intervista, lo scrittore senior di'sValhalla, Alain ...Il primo DLC di Assassin's Creed Valhalla che si chiama L'Ira dei Druidi, verrà lanciato questo mese ed ora Ubisoft ha pubblicato una serie di dettagli su cosa dovremo aspettarci da questo nuovo conte ...Il finale di Assassin’s Creed Valhalla, ha aperto indubbiamente nuove prospettive per il continuo della saga degli Assassini di Ubisoft. Nonostante i ritmi un po’ lenti del gioco, la conclusione ...