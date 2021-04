Ascolti Tv 12 aprile: L'Isola dei Famosi messa in ombra da La Fuggitiva (Di martedì 13 aprile 2021) Tante le trasmissioni che hanno arricchito la giornata di lunedì 12 aprile, ma gli Ascolti tv del prime time e del preserale sorridono grossomodo a mamma Rai. La fiction con protagonista Vittoria Puccini si è rivelata la più seguita della serata, asfaltando senza problemi la trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Anche Flavio Insinna è riuscito a intrattenere più spettatori rispetto alla concorrenza Mediaset L'Isola dei Famosi non regge il confronto con La Fuggitiva La fiction di Rai1 La Fuggitiva ha continuato a ottenere grossi riscontri dal pubblico da casa dato che ha ottenuto 5.079.000 di visualizzazioni con share pari al 20.8%.Al contrario, l'ottavo appuntamento de L'Isola dei Famosi 15, in onda su Canale 5, è stato visto da 3.439.000 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 aprile 2021) Tante le trasmissioni che hanno arricchito la giornata di lunedì 12, ma glitv del prime time e del preserale sorridono grossomodo a mamma Rai. La fiction con protagonista Vittoria Puccini si è rivelata la più seguita della serata, asfaltando senza problemi la trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Anche Flavio Insinna è riuscito a intrattenere più spettatori rispetto alla concorrenza Mediaset L'deinon regge il confronto con LaLa fiction di Rai1 Laha continuato a ottenere grossi riscontri dal pubblico da casa dato che ha ottenuto 5.079.000 di visualizzazioni con share pari al 20.8%.Al contrario, l'ottavo appuntamento de L'dei15, in onda su Canale 5, è stato visto da 3.439.000 ...

