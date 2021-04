Arriva il vaccino J&J in Italia, mentre gli Usa ne chiedono lo stop (Di martedì 13 aprile 2021) “Sono 184mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson che arriveranno nel pomeriggio all’hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia”. Così il Commissariato all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nello stesso momento il New York Times dà notizia che la Fda statunitense chiederà la sospensione del vaccino Janssen a seguito di alcuni gravi casi di coagulazione, per consentire un supplemento di indagine. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “Sono 184mila le dosi delJanssen della Johnson & Johnson che arriveranno nel pomeriggio all’hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto delstatunitense che giunge in”. Così il Commissariato all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nello stesso momento il New York Times dà notizia che la Fda statunitense chiederà la sospensione delJanssen a seguito di alcuni gravi casi di coagulazione, per consentire un supplemento di indagine.

