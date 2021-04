Arriva il vaccino J&J in Italia, mentre gli Usa chiedono di sospenderlo (Di martedì 13 aprile 2021) “Sono in arrivo 184mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson che arriveranno nel pomeriggio all’hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia”. Così il Commissariato all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nello stesso momento il New York Times dà notizia che le autorita’ sanitarie degli Stati Uniti hanno deciso di sospendere immediatamente l’uso del vaccino monodose anti-Covid dopo che sei pazienti hanno manifestato rare forme di trombosi a due mesi dalla somministrazione della dose. Tutti i casi riguardano donne tra i 18 e i 48 anni di età. Una di esse è deceduta, mentre un’altra è ricoverata in Nebraska in condizioni critiche. Finora, in base ai dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “Sono in arrivo 184mila le dosi delJanssen della Johnson & Johnson che arriveranno nel pomeriggio all’hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto delstatunitense che giunge in”. Così il Commissariato all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nello stesso momento il New York Times dà notizia che le autorita’ sanitarie degli Stati Uniti hanno deciso di sospendere immediatamente l’uso delmonodose anti-Covid dopo che sei pazienti hanno manifestato rare forme di trombosi a due mesi dalla somministrazione della dose. Tutti i casi riguardano donne tra i 18 e i 48 anni di età. Una di esse è deceduta,un’altra è ricoverata in Nebraska in condizioni critiche. Finora, in base ai dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie ...

