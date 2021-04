Arriva il nuovo test rapido covid salivare: c’è Bill Gates a finanziarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Un nuovo test rapido salivare per individuare la presenza del covid è stato sviluppato in questi giorni negli Stati Uniti, e “dietro” vi è la presenza di Bill Gates. Si tratta di un tampone che ha sensibilità maggiore rispetto al classico “nasale”, ed è ovviamente meno invasivo in quanto non comporta l’inserimento di un corpo estraneo nel naso, ma semplicemente in bocca. test covid salivare rapido in sviluppo (Foto Saluteinmilano)Lo strumento diagnostico, come scrive Fanpage, è ancora in fase sperimentale, ma una volta che verrà approvato in via ufficiale, potrà dare una grande mano nel contenimento del virus proprio per la sua praticità e facilità di utilizzo. I campioni biologici possono infatti ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Unper individuare la presenza delè stato sviluppato in questi giorni negli Stati Uniti, e “dietro” vi è la presenza di. Si tratta di un tampone che ha sensibilità maggiore rispetto al classico “nasale”, ed è ovviamente meno invasivo in quanto non comporta l’inserimento di un corpo estraneo nel naso, ma semplicemente in bocca.in sviluppo (Foto Saluteinmilano)Lo strumento diagnostico, come scrive Fanpage, è ancora in fase sperimentale, ma una volta che verrà approvato in via ufficiale, potrà dare una grande mano nel contenimento del virus proprio per la sua praticità e facilità di utilizzo. I campioni biologici possono infatti ...

