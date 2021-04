Arrestato per un tentato furto di due anni fa: a incastrarlo il dna ricavato dal tampone per il coronavirus (Di martedì 13 aprile 2021) Un 26enne, già in carcere per furti in abitazione e rapine, è stato indicato come autore di un tentato furto in una villetta avvenuto nel 2019 a San Martino Alfieri, in provincia di ... Leggi su today (Di martedì 13 aprile 2021) Un 26enne, già in carcere per furti in abitazione e rapine, è stato indicato come autore di unin una villetta avvenuto nel 2019 a San Martino Alfieri, in provincia di ...

Advertising

fattoquotidiano : Trezzano sul Naviglio, arrestato il comandante della polizia locale: “Fece mettere cocaina nell’auto di una collega… - virginiaraggi : Solidarietà al rider vittima di una vergognosa aggressione razzista. Gli auguro una pronta guarigione. E' stato acc… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Egitto Il 29 marzo il dentista Ahmad al-Daydamoun è stato rilasciato dopo 18 mesi di detenzione ille… - MonEleonora : RT @ANPIRomaPosti: Capo di Gabinetto della Questura di #Rieti,#FilippoPalieri si adoperò per evitare la deportazione in #Germania di circa… - IveserVenezia : RT @ANPIRomaPosti: Capo di Gabinetto della Questura di #Rieti,#FilippoPalieri si adoperò per evitare la deportazione in #Germania di circa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato per Arrestato comandante dei vigili. Aveva tentato di incastrare una collega Milano. Una vendetta covata da tempo. Per 15 mesi. Arrestato dagli agenti della Polizia, Salvatore Furci ora comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio, vicino, Milano. L'uomo con l'aiuto di un complice avrebbe fatto mettere ...

Santa Croce, corriere della droga arrestato dai carabinieri Un ventenne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina con addosso 600 grammi di hashish. ...dove si sono organizzati per ...

Catanzaro: 30enne arrestato per tentata rapina Calabria Magnifica Butta la moglie giù dal balcone: arrestato un peruviano Milano - Un quarantatreeenne di origine peruviana è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio della moglie, sua connazionale. Al culmine di un violento litigio, attorno alle 6 di ieri, ...

Ruba cuffie wireless, arrestato 26enne Un 26enne è stato arrestato a Firenze per furto. Il giovane, di origini peruviane e già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso in un supermercato di Novoli dove aveva appena cercato di rubare ...

Milano. Una vendetta covata da tempo.15 mesi.dagli agenti della Polizia, Salvatore Furci ora comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio, vicino, Milano. L'uomo con l'aiuto di un complice avrebbe fatto mettere ...Un ventenne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, è statodai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina con addosso 600 grammi di hashish. ...dove si sono organizzati...Milano - Un quarantatreeenne di origine peruviana è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio della moglie, sua connazionale. Al culmine di un violento litigio, attorno alle 6 di ieri, ...Un 26enne è stato arrestato a Firenze per furto. Il giovane, di origini peruviane e già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso in un supermercato di Novoli dove aveva appena cercato di rubare ...