Arcelor Mittal Pd | “Sbagliato riproporre lo scudo penale”

"Riesumare la questione relativa allo scudo penale per le precedenti gestioni dello stabilimento siderurgico è fuori luogo". Nicola Oddati, commissario provinciale Pd Taranto e Gianni Azzaro, coordinatore cittadino, puntano il dito contro l'emendamento depositato da Fratelli d'Italia mirato a ripristinare la protezione legale."Abbiamo presentato – proseguono Oddati e Azzaro – solo qualche mese fa un documento per Taranto capitale del Green Deal, nella ferma convinzione che sia possibile fare impresa senza arrecare danni alla salute e all'ambiente. Così Taranto si fa laboratorio di una esperienza assolutamente nuova e virtuosa, che mette d'accordo finalmente lavoro e salute. Auspichiamo quindi che si possa proseguire nel segno della continuità rispetto al documento ufficializzato a settembre scorso"."Assecondare la proposta di Fratelli d'Italia sarebbe ...

