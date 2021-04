Anne Hathaway: «Nel film Locked Down vi racconto il mio isolamento» (Di martedì 13 aprile 2021) Il carnet di ballo di Anne Hathaway è pienissimo. Tra i progetti in arrivo ci sono due serie tv (Solos con Helen Mirren e WeCrashed con Jared Leto), oltre a quattro film, tra cui Armageddon Time che la riunisce a Robert De Niro, dopo Lo stagista inaspettato (Netflix). L’attrice Premio Oscar, che di recente ha chiesto al mondo di essere chiamata “Annie” (il nome di battesimo lo usa solo la madre quando è arrabbiata con lei), in collegamento dal luminosissimo open space del soggiorno racconta la “ripresa” dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19. Proprio durante la pandemia, infatti, ha girato Locked Down di Doug Liman, in arrivo in esclusiva digitale sulle maggiori piattaforme (da TIMVision ad Apple TV) a partire dal 16 aprile. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Il carnet di ballo di Anne Hathaway è pienissimo. Tra i progetti in arrivo ci sono due serie tv (Solos con Helen Mirren e WeCrashed con Jared Leto), oltre a quattro film, tra cui Armageddon Time che la riunisce a Robert De Niro, dopo Lo stagista inaspettato (Netflix). L’attrice Premio Oscar, che di recente ha chiesto al mondo di essere chiamata “Annie” (il nome di battesimo lo usa solo la madre quando è arrabbiata con lei), in collegamento dal luminosissimo open space del soggiorno racconta la “ripresa” dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19. Proprio durante la pandemia, infatti, ha girato Locked Down di Doug Liman, in arrivo in esclusiva digitale sulle maggiori piattaforme (da TIMVision ad Apple TV) a partire dal 16 aprile.

Advertising

Affaritaliani : Anne Hathaway escogita una rapina mentre è 'Locked Down' - _burymeinblue : non lo so perché il mio cervello funziona così mi sento come julien solomita che non riesce a distinguere julia rob… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Anne Hathaway in 'Locked Down': 'Un colpo grosso per battere il virus' [di Silvia Bizio] [aggiornamento delle 14:21] htt… - RepSpettacoli : Anne Hathaway in 'Locked Down': 'Un colpo grosso per battere il virus' [di Silvia Bizio] [aggiornamento delle 14:21] - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Anne Hathaway in 'Locked Down': 'Un colpo grosso per battere il virus' [aggiornamento delle 10:16] -

Ultime Notizie dalla rete : Anne Hathaway Anne Hathaway escogita una rapina mentre è 'Locked Down' Ma non si tratta di un film claustrofobico, bensì di una commedia romantica con un po' di thriller interpretata da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor e diretta dal regista di 'The Bourne Identity' e '...

Curtain Fringe, la frangia a tendina come Anne Hathaway è l'hair look dell'estate Un esempio perfetto della versatilità della frangia a tendina ce lo ha regalato Anne Hathaway che in un recente post mostra come renderla sexy nella vita di tutti i giorni. Portandola, invece, ...

Anne Hathaway in 'Locked Down': "Un colpo grosso per battere il virus" la Repubblica Anne Hathaway: «Nel film Locked Down vi racconto il mio isolamento» Il premio Oscar Anne Hathaway torna in scena con un progetto a metà tra la commedia e l'heist movie. Si chiama Locked Down ed è un progetto nato e girato interamente in tempo di pandemia. In arrivo ...

La frangia a “tendina” è il beauty look dell’estate! La frangia a "tendina" è il beauty look dell'estate! L'abbiamo vista su star internazionali del calibro di Anne Hathaway e su volti noti nazionali come Cecilia Rodriguez: la frangia a "tendina", dopo ...

Ma non si tratta di un film claustrofobico, bensì di una commedia romantica con un po' di thriller interpretata dae Chiwetel Ejiofor e diretta dal regista di 'The Bourne Identity' e '...Un esempio perfetto della versatilità della frangia a tendina ce lo ha regalatoche in un recente post mostra come renderla sexy nella vita di tutti i giorni. Portandola, invece, ...Il premio Oscar Anne Hathaway torna in scena con un progetto a metà tra la commedia e l'heist movie. Si chiama Locked Down ed è un progetto nato e girato interamente in tempo di pandemia. In arrivo ...La frangia a "tendina" è il beauty look dell'estate! L'abbiamo vista su star internazionali del calibro di Anne Hathaway e su volti noti nazionali come Cecilia Rodriguez: la frangia a "tendina", dopo ...