ANNA VALLE dopo La compagnia del cigno | ecco le sue prossime fiction!

(Di martedì 13 aprile 2021): Luce dei tuoi occhi e Lea e i bambini degli altri sono i progetti futuri dell’attriceè uno dei volti più amati della fiction italiana. Domenica scorsa è tornata protagonista su Rai 1 con la seconda stagione della fiction Ladelnel ruolo di Irene, moglie dell’esigente maestro Luca Marioni (interpretato da Alessio Boni). Leggi anche: LA FUGGITIVA, anticipazioni terza puntata di lunedì 19 aprile 2021 Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, laha parlato del nuovo progetto di cui sarà protagonista nella prossima stagione accanto a Giuseppe Zeno: In autunno sarò Emma in Luce dei tuoi occhi, fiction di Canale 5 sul mondo della danza. Oltre alla fiction Mediaset, l’attrice romana ha anticipato che proprio in questi ...

e la sua splendida famiglia. Sapete perché non si sa quasi nulla dei suoi figli? Vi sveliamo il motivoè senza dubbio una delle attrici più talentuose e amate del piccolo schermo.Ritroviamo, infatti, anche l'inflessibile maestro Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni e sua moglie Irene (), mentre si aggiunge il nuovo maestro Teoman Kayà, ex allievo del ...La compagnia del cigno è tornata (la domenica sera su Rai 1) con il suo inno all'amicizia e alla musica classica. Fin qui tutto più che bene. Soprattutto il binomio giovani e musica classica non era f ...Venerdì 16 aprile in prima serata su Rai1 andrà in onda la quinta e penultima puntata della Canzone segreta, lo spettacolo a sorpresa condotto da Serena Rossi. Vediamo insieme quali saranno gli ospiti ...