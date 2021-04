Angelina Jolie e Elisabetta II del Regno Unito: quando la Regina incontrò la diva di Hollywood (Di martedì 13 aprile 2021) Angelina Jolie incontrò Elisabetta II del Regno Unito a Buckingham Palace per ricevere un titolo concesso a pochi americani dalla famiglia reale. Nel 2014 Angelina Jolie fu convocata a Buckingham Palace da Elisabetta II del Regno Unito per un incontro ed, essendo la Regina una sua grande fan, all'attrice fu conferito un onore concesso a pochissimi americani dalla famiglia reale britannica. La Regina Elisabetta II solitamente è molto selettiva nello scegliere le persone che ricevono dei titoli, specialmente se si parla di questo riconoscimento, ed è interessante notare che non sono state le capacità recitative della Jolie ad attirare ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)II dela Buckingham Palace per ricevere un titolo concesso a pochi americani dalla famiglia reale. Nel 2014fu convocata a Buckingham Palace daII delper un incontro ed, essendo launa sua grande fan, all'attrice fu conferito un onore concesso a pochissimi americani dalla famiglia reale britannica. LaII solitamente è molto selettiva nello scegliere le persone che ricevono dei titoli, specialmente se si parla di questo riconoscimento, ed è interessante notare che non sono state le capacità recitative dellaad attirare ...

