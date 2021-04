Angela Nasti | chi è la sorella della fashion blogger Chiara

Leggi su ck12

(Di martedì 13 aprile 2021)è una giovane influencer e imprenditrice italiana, è conosciuta nel mondo del web per essere la, chi è lacelebre(Getty Images)Nel 2019 partecipa come tronista al programma televisivo Uomini e Donne, di Maria de Filippi, conquistando il pubblico per la sua bellezza. Il suo profilo Instagram è seguito da tantissimi followers. Dopo aver partecipato al programma nel piccolo schermo, laha intrapreso la sua carriera nel mondo del web, lavorando come influencer nel setture del beauty e ...