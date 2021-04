Angela Melillo | Samantha De Grenet con cui ha fatto La Talpa avvisa | “Lei è molto preparata”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Desono grandi amiche da quando nel 2004 hanno partecipato (con grande successo) alla prima edizione de La, girata nello Yucatan e condotta da Paola Perego (subentrata dopo una puntata ad Amanda Lear). In quell’occasione(che ne uscì vincitrice scovando la, Marco Predolin) ebbe anche una forte crisi di panico perché sotterrata viva ed a consolarla fu proprioDe. Le prove puntavano sulla spettacolarità: quasi tutti ricordano lasotterrata viva (con conseguente crisi di panico) pic.twitter.com/bXG2UEQyuu — Il farmacista di Lavagna (@neodie) November 5, 2020 Intervistata da SuperGuidaTv,De ...

Isola dei Famosi, chi è il compagno di Angela Melillo: vi parliamo di Cesare San Mauro, la dolce metà della naufraga. Sapete che lavoro fa? La naufraga de l'Isola dei Famosi resiste ed anzi, è una vera e propria leader per il gruppo! Scontro tra i naufraghi e Brando Giorgi, quest'ultimo vince la prova leader e si salva dalle nomination. Angela Melillo, viene punita per aver infranto il regolamento, mentre Akash rientra in studio. La naufraga de l'Isola dei Famosi è impegnata con Cesare San Mauro, un avvocato cassazionista classe '56 Angela Melillo attraverso il suo canale Instagram mantiene privata la sua sfera