Angela da Mondello si sente “abbandonata” da Barbara D’Urso | “Perché non mi rispondi?”

Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, si sente "abbandonata dalla TV" e ha deciso di dire pubblicamente le sue verità. Tutti ricorderanno il famoso video girato la scorsa estate sulla spiaggia siciliana di Mondello, dove Angela veniva intervistata dalla troupe televisiva di Mediaset sottolineando l'assenza del virus nel suo territorio con l'ormai celebre tormentone: "Non ce n'è Coviddì". Da quel momento in poi Angela da Mondello è apparsa più volte in televisione, diventando praticamente un'icona della "trash tv".

St4tlerWaldorf : Deciso? all'aperto non ci si contagia? Quindi per prima cosa scusiamoci tutti con Angela di Mondello e poi dedichia… - ElisaDiGiacomo : Angela da Mondello, su IG di nuovo contro D'Urso: 'Voglio un chiarimento' - zazoomblog : Angela da Mondello atto III: altro video per Barbara d’Urso cos’è accaduto - #Angela #Mondello #altro #video - LuisaRagni : RT @tweetnewsit: Angela da Mondello rincara la dose contro @carmelitadurso: 'Non ti puoi prendere gioco delle persone, siamo stanchi!' #vid… - ANCAFEBIA : RT @tweetnewsit: Angela da Mondello rincara la dose contro @carmelitadurso: 'Non ti puoi prendere gioco delle persone, siamo stanchi!' #vid… -