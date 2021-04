Anche la Germania a rischio forfait per gli Europei: “Non garantiamo l’apertura degli stadi” (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo i casi di Italia e Spagna (Bilbao), Anche la Germania si inserisce nel gruppo dei Paesi che ancora non garantiscono l’apertura degli stadi ai tifosi durante la rassegna europea di questa estate. In particolare Monaco di Baviera una delle sedi di maggior prestigio che rischia di essere depennata dalla lista: 3 partite della fase a gironi e una dei quarti di finale sarebbero gli appuntamenti destinati all’Allianz stadium. Queste pero le parole del sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter: “In base alla situazione attuale non possiamo garantire la presenza degli spettatori in occasione delle partite in programma a giugno. La curva epidemiologica e le misure restrittive per frenare il tasso dei contagi non ci permettono altro.” Foto: Twitter Bayern ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo i casi di Italia e Spagna (Bilbao),lasi inserisce nel gruppo dei Paesi che ancora non garantisconoai tifosi durante la rassegna europea di questa estate. In particolare Monaco di Baviera una delle sedi di maggior prestigio che rischia di essere depennata dalla lista: 3 partite della fase a gironi e una dei quarti di finale sarebbero gli appuntamenti destinati all’Allianzum. Queste pero le parole del sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter: “In base alla situazione attuale non possiamo garantire la presenzaspettatori in occasione delle partite in programma a giugno. La curva epidemiologica e le misure restrittive per frenare il tasso dei contagi non ci permettono altro.” Foto: Twitter Bayern ...

