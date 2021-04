Amici 20 | Raimondo Todaro sbarca nel talent di Maria De Filippi

(Di martedì 13 aprile 2021) Novità in arrivo nella scuola di. Il, giunto alla sua ventesima edizione continua a riscuotere grande successo, come dimostrano gli ascolti da record del sabato sera. Per questo,Deha deciso di reclutare un altro volto noto della danza, nel cast del programma “rivale” dello showno, ovvero. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Todaro arriva adAncora non è ben chiaro cosa faràcon gli allievi di. Quasi sicuramente, come alcune anticipazioni hanno rivelato, dovrebbe giudicare una sfida di ballo ...Il ballerino di Ballando con le Stelle arriva addi Maria De FIlippi.Todaro (che fa parte del cast di Ballando con le Stelle ) ha dimostrato di seguire spessoe in qualche modo la sua vita privata si è legata al programma ...Novità in arrivo nella scuola di Amici. Il talent, giunto alla sua ventesima edizione continua a riscuotere grande successo, come dimostrano gli ascolti da record del sabato sera. Per questo ...Adesso, dopo settimane di pausa, Todaro sta per tornare sul piccolo schermo, e a breve lo vedremo nientemeno che ad Amici 20! Ma scopriamo di più in merito. A svelare l’arrivo di Raimondo Todaro nella ...