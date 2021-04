Amici 20, ‘cattiveria gratuita’: Carolyn Smith sbotta su IG dopo il post su Martina e i giudici del serale (Di martedì 13 aprile 2021) Carolyn Smith si è vista costretta a fare un video di circa 20 minuti per spiegare la sua posizione dopo la valanga di critiche ricevute in questi giorni per aver dato la sua opinione professionale su Martina, Serena e i giudici di Amici 20. Sul web è partita una rivolta a difesa della ballerina nella squadra di Lorella Cuccarini: sabato scorso la giudice di Ballando ha ‘osato’ operare una riflessione sui piedi della giovane Martina e un confronto con Serena, la quale pratica da molto meno tempo i balli latini e ha, secondo la Smith, commesso meno errori tecnici della Miliddi. Carolyn Smith su Martina: come stanno davvero le cose Carolyn ha chiaramente detto di prendersi la ... Leggi su funweek (Di martedì 13 aprile 2021)si è vista costretta a fare un video di circa 20 minuti per spiegare la sua posizionela valanga di critiche ricevute in questi giorni per aver dato la sua opinione professionale su, Serena e idi20. Sul web è partita una rivolta a difesa della ballerina nella squadra di Lorella Cuccarini: sabato scorso la giudice di Ballando ha ‘osato’ operare una riflessione sui piedi della giovanee un confronto con Serena, la quale pratica da molto meno tempo i balli latini e ha, secondo la, commesso meno errori tecnici della Miliddi.su: come stanno davvero le coseha chiaramente detto di prendersi la ...

BettaZ02 : @__LittleSun Fuori il mondo della danza è anche peggio, non si tratta di cattiveria ma di lavoro, la protezione esiste solo ad amici - BrigitteRomano : RT @BrigitteRomano: CERTO che sentire parlare Te??non è che sia il Massimo. Vedi la CATTIVERIA . Leghino???????????SONO TERRONA FIERAA BUONA S… - BrigitteRomano : CERTO che sentire parlare Te??non è che sia il Massimo. Vedi la CATTIVERIA . Leghino???????????SONO TERRONA FIERAA BUO… - giugiulolafan : RT @ineslimanovska1: oh ma quanto avete rotto i coglioni con tutti sti insulti verso sti poveri ragazzi? se non vi piacciono amen, tifate p… - ineslimanovska1 : oh ma quanto avete rotto i coglioni con tutti sti insulti verso sti poveri ragazzi? se non vi piacciono amen, tifat… -

