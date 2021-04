AMD Ryzen 9 5900 e Ryzen 7 5800 ufficiali | le nuove CPU solo per OEMHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) AMD ha aggiunto a catalogo due nuovi processori desktop della famiglia5000 (Zen 3), confermando purtroppo le indiscrezioni dei giorni scorsi che volevano questi modelli destinati esclusivamente ai partner OEM. Debuttano ufficialmente, due prodotti a basso consumo dalle caratteristiche decisamente interessanti che non fanno rimpiangere troppo le relative varianti5000 “X” annunciate a ottobre, caratterizzate ricordiamo da un TDP più elevato e frequenze di clock più spinte.Partiamo dal, un chip che riprende sostanzialmente le caratteristiche del ...

Advertising

HDblog : AMD Ryzen 9 5900 e Ryzen 7 5800 ufficiali: le nuove CPU solo per OEM - iNicc0lo : AMD Ryzen 9 5900 e Ryzen 7 5800 ufficiali: le nuove CPU solo per OEM - smartmikeoffert : HP – PC M01-F0028nl Desktop, AMD Ryzen 3 3200G ?? MINIMO STORICO! ? 479,99€ anziché 549,99€ ?? ??… - pagomeno : HP - PC Envy X360 13-ay0000sl Notebook Convertibile, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, W… - infoitscienza : Spuntano le presunte caratteristiche delle CPU AMD Ryzen 5000G -

Ultime Notizie dalla rete : AMD Ryzen

HDblog

Intel Tiger Lake di 11a generazione i5 - 1145G7 o i7 - 1185G7, oppure un processoreRenoir "Surface Edition" 5 4680U o 7 4980U. I processorisaranno purtroppo quelli della scorsa ......10 ( 179,00 ) Speaker bluetooth JBL GO 2 - 27,99 ( 34,99 ) Speaker bluetooth JBL CLIP 3 - 47,99 ( 59,99 ) Microsoft Surface Laptop 3 da 15 "5 3580U, 128 GB - 1.049,00 ( 1.Le nuove CPU Ryzen sono molto interessanti, peccato che saranno disponibili sono per i partner OEM nei PC preassemblati.La grafica Vega integrata manca di driver ufficiali ma GPU-Z riporta un processore Vega 8 con 12 Streaming Multiprocessor e un clock di base di 2 GHz. Ryzen 7 5700G totalizza 631 punti in single threa ...